Varadkar lamenta que May no asuma las 'restricciones' que implica salir de la unión aduanera y el mercado único

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha reclamado a su homóloga británica, Theresa May, "propuestas más detalladas y realistas" sobre las relaciones que Reino Unido aspira a mantener con la UE y ha expresado su "preocupación" por el hecho de que Londres parezca no asumir "algunas de las restricciones" que implicará la salida de la unión aduanera y del mercado único.El primer ministro irlandés sí ha aplaudido, no obstante, el "claro compromiso" de su homóloga para evitar una 'frontera dura' con el Úlster