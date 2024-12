Vampire Zombies…From Space! (2024): un homenaje genuinamente divertido a las películas de serie B del pasado [EN]

Lo que hace que «Vampire Zombies...From Space!» de Michael Stasko sea una sorpresa es que no es sólo una rara parodia muy divertida, sino que se arriesga a ser original. Se inspira en Mel Brooks, Joe Dante y las primeras películas de Peter Jackson, pero también intenta generar su propio estilo y sensibilidad cómicos. Y sí, rinde homenaje a las películas de ciencia ficción y terror de los años treinta y cincuenta, pero no se limita a recrear escenas antiguas y no recurre a lo obvio o exagerado.