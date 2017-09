Vamos a ponernos serios

Ayer me reí muchísimo con un tuit publicado por el Ministerio de Educación. Por lo visto ha arrancado el curso con más becas, menor abandono temprano y la esperanza de lograr el Pacto Educativo. No sé cómo algunos pueden tener la cara tan dura. Sí que han aumentado becas aunque han reducido la cuantía de las mismas (hay alumnos que llegan sin poder ducharse en casa porque les han cortado el agua y a los que se tiene que pagar un bocadillo porque, si no, no comen), se ha disminuido el abandono temprano porque no hay contrataciones...