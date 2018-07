Valorando el "invalorable" bitcoin

En últimos años he tenido muchas discusiones sobre la valoración de Bitcoin, aunque lo que me ha espoleado a publicar sobre el tema ha sido el informe de un conocido banco de inversión español que sentenciaba en su título “Invalorable, pero sobrevalorado”. La contradicción del título no era sólo un reclamo para el lector, el informe realmente intentaba llegar a esa doble (y contradictoria) conclusión de que algo no se puede valorar pero está sobrevalorado.