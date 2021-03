La Delegación del Gobierno en la Comunitat no suspenderá las concentraciones convocadas ante el 8-M como ha hecho la de Madrid. (Rel: menea.me/22cso ) Fuentes de la Delegación han explicado que no hay informes de seguridad o sanitarios que sostengan la decisión de suspender un derecho fundamental. De esta forma, y si no hay cambios en los próximos días, se mantiene las 43 concentraciones convocadas en las provincias de Valencia y Alicante con ocasión del Día Internacional de la Mujer.