«Valencia» en «El lobo estepario» de Hermann Hesse: un pasodoble en los cabarets alemanes de la República de Weimar

¿Qué conexión puede existir entre el pasodoble «Valencia» y la República de Weimar? A primera vista, ninguna. Pero en una de sus novelas, «El lobo estepario» (1927), el escritor Hermann Hesse utiliza esta melodía española —y sobre España—, como la clave inesperada para retratar la crisis del hombre moderno. Su obra narra la historia de Harry Haller, un intelectual de mediana edad torturado por su dualidad: el «hombre» espiritual que ama a Mozart y el «lobo» instintivo, atraído por el mundo nocturno de la Alemania de entreguerras.