El Valencia Basket no ha vendido entradas a aficionados visitantes y, de momento, jugará su partido con público

Valencia Basket ha constatado y dado traslado que no se han vendido entradas a aficionados italianos que deban desplazarse para el partido de la Euroliga del próximo jueves 5, ante Armani AX Exchange Milán. Por tanto, no se desplazarán aficionados, así que no dándose las circunstancias previstas en dicha recomendación, se facilita la tranquilidad de los aficionados locales que vayan a asistir al partido. El Pabellón cuenta con un aforo de 8.000 espectadores, los cuales 7.750 son abonados, sólo 74 entradas se han vendido a público local.