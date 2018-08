Valdefuentes, la finca de Franco

"Hoy he visitado la finca que cerca del kilómetro 21 de la Carretera de Extremadura adquirió el caudillo y que lleva en colaboración con Sanchiz. Es una finca espléndida, donde se cultivan infinidad de productos; tiene además ganado de varias especies. No sé su extensión, pero me pareció enorme. No le costó mucho, pero hoy su valor es grande, ya que tuvo la suerte de encontrar agua. (…) No cabe duda de que ha tenido vista y sus nietos están de enhorabuena, pues tendrán una holgada posición.”