“Me vais a comer la polla por tiempos”, de Girauta, ahora en versión cómic  

«Bueno, no sujetáis a los perros, ¿eh? De acuerdo. Vosotros lo habéis querido. He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad. Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos». El enigmático y perturbador exabrupto de Juan Carlos Girauta en Twitter ya tiene su versión cómic. La genial adaptación se la debemos al dibujante Manuel Bartual, que ha utilizado las amenazantes palabras de Girauta para ilustrar unas viñetas de Rorschach, un personaje de la serie ‘Watchmen’, de Alan Moore.