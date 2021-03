Vacúnate contra la mentira (FR)

Me enfurece ver que los líderes europeos han sido lo suficientemente ingenuos, a diferencia de sus homólogos británicos y estadounidenses, como para no haber exigido a las compañías farmacéuticas a las que otorgaron becas de investigación una prioridad en la entrega de vacunas. Me enfurece haberlos visto seguir creyendo angelicalmente en la apertura de sus fronteras comunes. Es la protesta del economista y pensador, Jacques Attali, contra los líderes ineptos.