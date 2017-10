Vacunas y milagros: las pruebas no sirven

Hablando de Einstein, cien científicos alemanes hicieron una carta contra sus teorías (era alemán pero contrario al régimen nazi y estaba en EE.UU) y él respondió que para qué necesitaban a cien. Con que solo uno de ellos llevara razón sería suficiente. Por esto, no voy a contar nada sobre los miles y miles de estudios a favor de la vacunación. El número no importa. Mejor veamos cosas que ellos dicen, no vaya a ser que tengan razón. Con que uno de esos artículos fuera verdad, sería un punto de inflexión.