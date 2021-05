Vacunas Covid: Last Week Tonight con John Oliver (HBO) [ENG]  

Estados Unidos ha alcanzado el punto en el que literalmente sobran vacunas; en muchísimas ciudades el que no se vacuna ya es porque no le da gana (literalmente te paran por la calle para ofrecerte vacunarte). A pesar de que se han vacunado más de cien millones de personas con cero muertes vinculadas a la vacuna y medio millón de muertes por COVID, muchos estadounidenses justifican su decisión de no vacunarse a no saber si la vacuna es segura. John Oliver analiza quienes son los grupos más proclives a no vacunarse (por ejemplo, republicanos).