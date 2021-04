Vacunas contra el coronavirus: por qué el SARS-CoV-2 lo tiene difícil para escapar de la inmunización

En el caso del SARS-CoV-2 hay evidencias muy importantes de que la respuesta celular juega un papel determinante. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 tiene difícil generar variantes "de escape", cuyo nombre correcto es serotipo. Aunque no se puede descartar del todo, no es esperable que el el SARS-CoV-2 acabe formando serotipos. No podemos descartar que surja una variante realmente preocupante, y hay que mantener la guardia alta, pero tampoco es fácil que lo haga.La virología clásica ha sido medio olvidada en esta pandemia, en favor de otras disciplina