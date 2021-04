Vacuna en Israel: ¡cifras inquietantes! (Fr)

Si el 90% de los mayores de 70 años están vacunados; y si los mayores de 70 representan el 90% de las muertes ... bueno, ¡deberíamos ver una caída drástica en el número de muertes!. El problema es que no vemos esta drástica caída y podemos comparar la curva con la de otros países viendo que no es tan distinta. Lo que está sucediendo en los Emiratos Árabes Unidos es aún más preocupante. Emiratos son el segundo país del mundo que ha inmunizado masivamente a su población y la mortalidad no ha dejado de aumentar.