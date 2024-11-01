Una vacuna contra el fentanilo está a punto de someterse a su primera prueba importante. (ENG)

Una pequeña cantidad de fentanilo, equivalente a unos pocos granos de arena, es suficiente para detener la respiración de una persona. Este opioide sintético es insípido, inodoro e invisible cuando se mezcla con otras sustancias, y los consumidores de drogas a menudo desconocen su presencia. La vacuna experimental de ARMR está diseñada para neutralizar el fentanilo en el torrente sanguíneo antes de que llegue al cerebro. Mantener el fentanilo fuera del cerebro evitaría la insuficiencia respiratoria que acompaña a la sobredosis.