¿ Va el empleo tan bien como dice el gobierno ?

No se nos ocurre negar que el evolución del empleo en España va a mejor desde hace algunos, bastantes, meses, pero los datos tienen sus entresijos y no vale con una lectura superficial. Como dice el refrán: "las cosas no son lo que son, sino lo que aparentan". En el caso que nos ocupa de la marcha del empleo en España, los datos aparentan una cosa, pero son lo que son.