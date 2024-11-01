edición general
Las V16 querían sustituir al triángulo y reducir riesgos. Han terminado demostrando que también pueden crearlos

Un experto en ciberseguridad ha analizado una baliza V16 de la que se han vendido más de 250.000 unidades Sus conclusiones son claras: el dispositivo es un coladero y se puede hackear fácilmente El fabricante de las balizas analizadas defiende que la amenaza de seguridad no es elevada

Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
Teniendo una aplicación que se llama mi dgt que les costaría añadirle un botón para casos de emergencia. Lo pulsas y que llame tráfico preguntando que sucede por si hay que enviar una patrulla, ambulancia, bomberos..... o si solo es cuestión de que avises tú al seguro porque tienes una avería. Pero nah, vamos a poner una lucecita que la enciendes y pues eso, que queda bonita sobre el coche siempre que no sea un descapotable con techo de lona o la carrocería no sea de aluminio.
Aokromes #3 Aokromes
#1 la baliza v16 usa otra tecnologia (no usa 2g, 3g, 4g, 5g) que tiene muchisima mas cobertura que un telefono movil.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 Ostra, a nivel de privacidad y seguridad, mucho mejor un dispositivo específico y aislado, como la baliza, que una app en el móvil que tenga acceso a tu localización, cámara, micrófono, etc, etc.

Esto sin entrar en que la DGT no te puede obligar a tener que llevar el móvil encima para conducir, pero si te puede exigir un dispositivo de seguridad concreto.
