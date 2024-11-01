Las V16 querían sustituir al triángulo y reducir riesgos. Han terminado demostrando que también pueden crearlos

Un experto en ciberseguridad ha analizado una baliza V16 de la que se han vendido más de 250.000 unidades Sus conclusiones son claras: el dispositivo es un coladero y se puede hackear fácilmente El fabricante de las balizas analizadas defiende que la amenaza de seguridad no es elevada
| etiquetas: baliza v16 , dgt , seguridad vial
www.meneame.net/story/descubiertas-capacidades-wifi-no-declaradas-bali
Esto sin entrar en que la DGT no te puede obligar a tener que llevar el móvil encima para conducir, pero si te puede exigir un dispositivo de seguridad concreto.