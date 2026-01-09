¿El V masculino ha sido "destronado"? La estrategia oculta tras el cambio de imagen en Cyberpunk2077

Si han seguido de cerca el viaje de Cyberpunk 2077, seguro notaron algo raro en el marketing. Al principio, en 2020, el V masculino con su chaqueta de Samurái y el fondo amarillo chillón era el rey absoluto. Pero para cuando llegó Phantom Liberty en 2023, la V femenina, con esa mirada profunda y el pelo corto, se adueñó de todo el arte visual.

¿Acaso CD Projekt RED (CDPR) está intentando borrar al V original? El director creativo, Igor Sarzyński finalmente soltó la sopa en una entrevista, y la razón tiene más "maña" comercial de lo que parece.

🎨 Una "justicia" tardía (o marketing de redención) Sarzynski dice que fue una decisión de "equidad": un protagonista para el juego base y otro para la expansión. Suena bien, pero si rascamos un poquito, hay una estrategia de limpieza de imagen brutal.

Seamos honestos: el V masculino es la cara del lanzamiento desastroso de 2020. Es la imagen asociada a los bugs, los crashes de PS4 y las promesas rotas. Al poner a la V femenina como protagonista de la versión 2.0 y la expansión, CDPR hizo un "reset" psicológico. Ella es la cara del juego que sí funciona, de la redención épica. Es puro condicionamiento visual: V chico = desastre; V chica = obra maestra.

🎙️ Más que una voz, una identidad propia La actriz de voz Cherami Leigh comentó hace poco que nunca le pidieron imitar el tono del V masculino. Le dieron libertad total. Y se nota. Mientras que el V de Gavin Drea tiene ese toque de "tipo duro" clásico, la interpretación de Cherami aporta una vulnerabilidad y una rabia mucho más matizada. En una ciudad fría y de neón como Night City, esa calidez humana hace que el final del juego te pegue mucho más fuerte.

🎸 Conclusión: ¿Quién es el verdadero "canon"? Al final, en un RPG lo que importa es tu historia, pero CDPR nos ha dado una lección de cómo manejar una marca. El V masculino aguantó los golpes de la crítica, y la V femenina se llevó los aplausos del éxito. Juntos, forman la narrativa completa de la caída y el ascenso de este juego.

Ustedes qué dicen, meneantes: ¿Se quedaron con el V macarra de los inicios o se pasaron al bando de la V femenina para ver la redención de Night City?