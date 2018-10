He encontrado otro de esos anuncios en los que aseguran que aprenderás un idioma muy rápido, pero mucho, y como cada vez hay más, me he propuesto aclarar algunos puntos. Llevo viviendo en países extranjeros más de diez años y ni el más sorprendente de los casos, y era un caso muy sorprendente, aprendió con la velocidad que algunos aseguran que se puede aprender un idioma.