"Y usted, el máster, ¿cómo lo quiere?”

"A lo largo de mi vida profesional como docente universitaria he dirigido numerosos proyectos fin de carrera (PFC), trabajos fin de grado (TFG) y trabajos fin de máster (TFM). Actualmente estoy dirigiendo un TFM y tres TFG y ahora, visto lo visto con la señora Cifuentes y otros tantos políticos que no son muy correctos a la hora de redactar sus currículos, me planteo el desprestigio al que están sometiendo al profesorado universitario los políticos que actúan con tanta irresponsabilidad."