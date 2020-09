Uso de tecnología IA en empresas zona Euro

Según el estudio publicado por la Comisión Europea «European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence» sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial en el sector empresarial, con la aportación informativa de un total de 9.640 empresas europeas entre enero y mayo de 2020, el 42% de las empresas usan al menos una tecnología IA, de las cuales un 25% utilizan al menos dos tecnologías de inteligencia artificial. Lee más sobre las conclusiones de la encuesta...