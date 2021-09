El uso de iPhones por parte de 'villanos' en películas y series

El primero en comentar esta situación fue el cineasta estadounidense Rian Johnson, autor de películas como ‘Star Wars: El Último Jedi’, ‘Looper’ o ‘Puñales por la espalda’. Lo hizo en febrero 2020 en un vídeo de Vanity Fair:“No sé si debería decir esto o no. No porque sea lascivo o algo así, sino porque me va a fastidiar en la próxima película de misterio que escriba. Apple te permite usar iPhones en las películas pero, y esto es muy importante, si alguna vez ves una película de misterio, los malos no pueden tener iPhones delante de la cámara"