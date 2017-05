Hay cosas que no se enseñan en el colegio, que seguro no podrás rescatar de ningún documental de la 2. Pero sí podrás ver en un vídeo de youTube un tutorial de como preparar y utilizar una guadaña. Igual te parece poco interesante, igual no merece la pena el dedicarle un minuto. Pero por lo menos será una cosa menos que se pierda con el paso del tiempo.