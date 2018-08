La URJC no paga a profesores de posgrado desde que estalló el caso máster

La Universidad asegura que se debe a una demora y que les pagará en septiembre. Algunas fuentes achacan el retraso a la investigación judicial abierta. El retraso se acumula desde el pasado mes de marzo, justo cuando se conoció que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cursó su máster de Derecho Público Autonómico en esta universidad de forma fraudulenta. Desde entonces, los profesores que no están en nómina y que suelen cobrar el segundo semestre en junio, no han cobrado. Algunos llevan meses preguntando cuándo..