Uribe, el ex presidente detenido más elogiado y condecorado en España

El 26 de junio de 2017 O.K. Diario entregaba a través de su director, Eduardo Inda, su primer Premio OK Diario a los Valores Democráticos. El elegido, nada menos que Álvaro Uribe Vélez, el ex presidente de Colombia (2002-2010) en detención provisional domiciliaria desde el pasado 5 de agosto por orden de la Corte Suprema, acusado de sobornos a testigos y fraude procesal.