Video de menos de 2 min recordando cuales son las situaciones de riesgo vital en las que HAY QUE IR A URGENCIAS a pesar del miedo a contagio por coronavirus. Infartos q llegan tarde, apendicitis perforadas, ictus ya intratables...etc. no están justificados y están ocurriendo. No puede ser. Hay que ser prudente utilizando los servicios de urgencias pero hay que ser aun más prudente para no hacer peligrar tu vida por miedo.