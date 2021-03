Urbanismo, confianza, y soluciones

No hace falta decirlo, pero mantener las ciudades pobres y deprimidas tiende a ser una idea bastante espantosa no sólo desde el sufrimiento que la pobreza genera, sino desde el punto de vista económico. Tener una zona urbana llena de edificios vacíos con elevadas tasas de crimen a la que los trabajadores de los suburbios sólo se desplazan en coche para ir al trabajo es un desperdicio de dinero inmenso. Si, además, como vimos el otro día, muchas de estas áreas metropolitanas son espantosamente caras porque no están construyendo casas (...)