UPS multada con 247 millones de dólares por distribuir cigarrillos

Un juez estadounidense condenó a la empresa de mensajería UPS a pagar 247 millones de dólares al estado y a la ciudad de Nueva York, que la acusaron de distribución ilegal de tabaco. El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, había presentado la demanda en febrero de 2015.Acusaba a la compañía de haber distribuido 683.000 cartones de cigarrillos no declarados a individuos y distribuidores que no tenían licencia entre 2010 y 2014, lo que representó una pérdida de 34,4 millones de dólares en impuestos no pagados.