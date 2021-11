Para unos fue la libertadora de América y para otros... una simple barragana

No fue más que una simple barragana de Simón Bolívar, de las 27 que tuvo durante toda su vida. Así se describe a la protagonista de esta historia o, en el mejor de los casos, como la “Libertadora del Libertador”. A lo largo de la historia ha sido una práctica recurrente desprestigiar o borrar del mapa a las mujeres que no aceptaban el papel que la sociedad les atribuía: el de esposas y madres, y eso se hizo en su momento con nuestra protagonista. Lo que ya no se entiende es que hoy en día, porque la frase que encabeza esta historia corresponde