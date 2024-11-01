edición general
Uno de los secuestrados por Hamás muestra el túnel donde vive desde hace dos años mientras cava su propia tumba: "El tiempo se agota"

Uno de los secuestrados por Hamás muestra el túnel donde vive desde hace dos años mientras cava su propia tumba: "El tiempo se agota"  

Hace meses Hamás difundió un vídeo del rehén Evyatar David mostrando su extrema delgadez. En este vídeo puede observarse cómo cava su propia tumba. Tal y como puede escucharse, Evyatar David dice que está cavando "su propia tumba" mientras utiliza una pala contra la tierra dentro de un túnel. Al final del vídeo el joven se derrumba sobre la pala pidiendo una tregua que le permita volver a casa con su familia. Video completo m.youtube.com/watch?v=Q-ZYexUbQ2s

comentarios
alcama
HIJOS DE PUTA

#2 Hollywoodlandia
Este tío es un inocente que lleva dos años secuestrado y usado para provocar guerra.
No me quiero ni imaginar el puto infierno que está viviendo. Aquí no solo tiene indiferencia, yo creo que le acusarian de algo y le escupir Ian a la cara. Por suerte Israel es un país que no deja a los suyos, un orgullo.


