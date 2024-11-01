Uno de los secuestrados por Hamás muestra el túnel donde vive desde hace dos años mientras cava su propia tumba: "El tiempo se agota"  

Hace meses Hamás difundió un vídeo del rehén Evyatar David mostrando su extrema delgadez. En este vídeo puede observarse cómo cava su propia tumba. Tal y como puede escucharse, Evyatar David dice que está cavando "su propia tumba" mientras utiliza una pala contra la tierra dentro de un túnel. Al final del vídeo el joven se derrumba sobre la pala pidiendo una tregua que le permita volver a casa con su familia. Video completo m.youtube.com/watch?v=Q-ZYexUbQ2s
No me quiero ni imaginar el puto infierno que está viviendo. Aquí no solo tiene indiferencia, yo creo que le acusarian de algo y le escupir Ian a la cara. Por suerte Israel es un país que no deja a los suyos, un orgullo.