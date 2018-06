Uno, grande y real: los calibres genitales de los Reyes de España

El tamaño no importa, dice el tópico. Pero importa mucho menos si eres rey, pues la mayor o menor medida de tus proporciones no va en relación al número de amantes, que para eso eres soberano. Nos han llegado algunos datos llamativos respecto del tamaño de los penes de algunos de los reyes de España. Así que lancémonos a un recorrido por los regios miembros de la Corona española. Aunque no tenemos datos suficientes como para establecer un ranking, todo parece indicar que, de hacerlo, estaría liderado por Fernando VII.