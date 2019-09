Uno de cada dos jóvenes, fuera del mercado laboral hasta los 30 años

La salida de la crisis no incorpora a los jóvenes al mercado laboral. Casi una de cada dos personas con menos de 30 años y en condiciones de trabajar no lo hace hace bien porque no encuentra una oportunidad, bien porque deja a un lado la urgencia y prefiere mejorar su formación para aspirar a un mejor contrato. Es una proporción muy inferior a la previa a la crisis, cuando la tasa de actividad de este colectivo alcanzó el 70% frente al 51% actual, según datos del Banco de España...