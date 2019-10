El universo de los medios [EN]

Los astrónomos disponen de una expresión perfecta para indicar que la Luna está cerca: perigeo. Durante siglos, las publicaciones sobre los próximos perigeos no levantaron más que bostezos. Pero cuando el término "Súper Luna" surge hace unos años y los medios publican titulares como: "No te pierdas la Súper Luna de esta anoche", surge la confusión. Si pretendemos que la astronomía despierte el interés del público, conviene causar excitación, pero no ayuda exagerar fenómenos celestiales que sabemos que no van a resultar muy espectaculares.