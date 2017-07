Las universidades no podrán recurrir a contratos precarios para cubrir necesidades estructurales

El Tribunal Supremo declara improcedente el despido de un profesor asociado al que echaron de la Universidad de Barcelona tras diez años. El profesor desempeñaba una labor "estructural" y no coyuntural, por lo que su contrato era un fraude de ley y pasa automáticamente a ser indefinido no fijo El 42% de los docentes superiores son temporales. Los magistrados advierten a la universidad que no son " un espacio inmune al cumplimiento de la normativa"