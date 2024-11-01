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Universidades chinas eliminan/reestructuran las carreras de fotografía y artes

Universidades chinas eliminan/reestructuran las carreras de fotografía y artes

Liao Xiangzhong, secretario del Partido en la CUC, enfatizó que la transformación va más allá de los programas y busca cambiar la mentalidad de los estudiantes. Explicó: “Debemos encontrar soluciones y dejar que la inteligencia artificial se encargue del resto, para que los alumnos puedan concentrarse en aprender”. Esta visión describe un futuro donde humanos y máquinas colaboren en la realización de tareas y responsabilidades. Varias carreras se funcionan entre si y se adaptan a los recursos y herramientas generativas.

| etiquetas: universidad , estudios , arte , fotografía , ia , automatización
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9 comentarios
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woody_alien #7 woody_alien
Funcionariooooo, que me chinooooo . (Solo lo entenderán aquellos que hayan estado alguna vez en el calabozo)
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MAVERISCH #6 MAVERISCH
#4 Yo pondría el titular original siempre. Conste que mi cita no es para criticarte a ti por tu envío
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MAVERISCH #1 MAVERISCH
"Más que un cierre definitivo, se trata de una reorganización para optimizar la oferta académica. Por ejemplo, fotografía se integra en “fotografía y producción para cine y televisión”
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kwisatz_haderach #4 kwisatz_haderach
#1 lo he cambiado un poco, para que no me lo tiren, aunque ahora no es el mismo titular original y me lo pueden tirar por microblogin....
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kwisatz_haderach #2 kwisatz_haderach *
No me cupo en el texto: Los ajustes afectan a 16 titulaciones en total, incluyendo tres de humanidades, seis de economía y administración, y dos de ciencias e ingeniería, además de las carreras de artes. Más que un cierre definitivo, se trata de una reorganización para optimizar la oferta académica. Por ejemplo, fotografía se integra en “fotografía y producción para cine y televisión”, y se han creado programas como “cine y televisión inteligentes” y “medios inteligentes”, diseñados

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#8 SirDrake
#2 No sé en qué situación necesitas que la IA te mida el paso de rosca de un tornillo, total desconocimiento, pero si con el vídeo de alguien corriendo evalúa los ángulos de cadera, rodilla, tobillo en las 4 fases de la pisada... un tornillo es pan comido. A mi me ha traducido las especificaciones de un orrey de sistema imperial a métrico incluyendo aproximaciones más útiles, varillas, pasos de rosca...
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Apotropeo #9 Apotropeo
Me parece normal.
Antes existían las escuelas de ebanistería y las de delineación.
La falta de dinero e Ikea se cargaron la ebanistería. AutoCAD a los delineantes.
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Calomar #3 Calomar
Vale, como salida laboral parece que hay poco futuro, pero al final se trata de conocimiento.
Otra cosa es que ya no sea rentable a la universidad tener estás carreras
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#5 Danae...
Crueldad inaudita en las universidades.
Primero los chinan, después los eliminan.
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menéame