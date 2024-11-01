Universidades chinas eliminan/reestructuran las carreras de fotografía y artes

Liao Xiangzhong, secretario del Partido en la CUC, enfatizó que la transformación va más allá de los programas y busca cambiar la mentalidad de los estudiantes. Explicó: “Debemos encontrar soluciones y dejar que la inteligencia artificial se encargue del resto, para que los alumnos puedan concentrarse en aprender”. Esta visión describe un futuro donde humanos y máquinas colaboren en la realización de tareas y responsabilidades. Varias carreras se funcionan entre si y se adaptan a los recursos y herramientas generativas.