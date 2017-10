La Universidad de Oxford, un "apartheid social" a la hora de admitir a estudiantes negros

En 2015 casi una de cada tres facultades de Oxford no admitió ni a un solo estudiante británico negro de instituto. El ex ministro de Educación acusó a la universidad de llevar a cabo un "apartheid social" en sus criterios de admisión. Los datos, compartidos por la universidad por primera vez desde 2010, muestran que en 2015, 10 de las 32 facultades de Oxford no otorgaron una sola plaza a estudiantes negros con A-Levels. Datos similares compartidos por la Universidad de Cambridge ...