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La Universidad Carlos III cancela la charla '¿Con Franco se vivía mejor?' del exvicepresidente de la Fundación Franco

La Universidad Carlos III cancela la charla '¿Con Franco se vivía mejor?' del exvicepresidente de la Fundación Franco

El encuentro, del que iba a ser ponente Jaime Alonso, que ha llegado a firmar que "Franco no fusilaba gente" y a defenderle como "solución" para España, había sido organizado por la Asociación de la Prensa de la universidad, formada por estudiantes.

| etiquetas: carlos iii , charla , franco , fundación , cancelada
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
Nube_Gris #4 Nube_Gris
Se vivía mejor si no habías tenido la mala suerte de ser uno de tantos españoles que Franco asesino como represalia una vez terminada la guerra. Entre 100.000 y 150.000 asesinados, ajusticiados, fusilados y enterrados en cunetas.

Sí, con Franco se vivía mejor, donde vasa poner.
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nemesisreptante #6 nemesisreptante
#4 ¿Con Franco se vivía? Pues muchos ni eso. Menuda panda de hijos de puta hay en este país
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mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#4 Ahí lo que se deduce, es que con Franco se moría mejor.
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#13 concentrado
#4 Eso igual es cierto para los hombres muy cercanos al régimen. Las mujeres, incluso de ideas conservadoras, dejaban de ser personas en cuanto se casaban, perdían toda su independencia, económica y como persona. Y hablamos de la mitad de la población.
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#16 MenéameApesta
#4 Qué se iba a vivir mejor, si emigraron 5 millones de personas para no morirse de hambre, la mayoría en los 60 y 70s que supuestamente fue la época buena.
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#3 concentrado
"¿Con Franco se vivía mejor?'". No, siguiente pregunta.
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#3 ¡Gracias!

Pensaba que con la cancelación de la charla, nunca lo iba a saber.
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#3 falso...

Mucha gente vivía mejor con Franco a costa de los que vivían terriblente mal.
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#8 diablos_maiq
Con Franco se vivía mejor fuera de españa
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Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero
Ahora falta las charlas de ...

- Con Hitler no había minusválidos por las calles
- Con Kim Jong Un (Corea del Norte) la gente vota al 99,93% a favor del lider.
- Con Franco nadie se quejaba del sistema.
- En la Alemania Comunista pusieron un muro para que no les invadiesen los ciudadanos capitalistas.
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#17 konde1313
#1
- Con ETA muchos hdgp tenía la boca cerrada.
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Rogue #10 Rogue
El encuentro, del que iba a ser ponente Jaime Alonso, que ha llegado a firmar que "Franco no fusilaba gente"... Si tiene huevos que se lo diga a la abuela de mi mujer en la cara. Le saca los ojos!
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ombresaco #12 ombresaco
muchos de los que vivieron cuando Franco, ahora ya no viven. Así que ellos también vivían mejor con Franco :-)
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johel #18 johel *
Es que con franco no te podias quejar, nadie hablaba de fusilamientos, en los bares no se hablaba de politica y estaba prohibido cantar. Esa era la realidad, literalmente. :palm:
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#19 konde1313
Un “debate” que sólo debaten los fascistas. Hay que ser muy mal español y peor persona para defender el franquismo.
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camvalf #14 camvalf
Digamos que con Franco algunos vivían y punto
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neiviMuubs #2 neiviMuubs
Alonso, al que la organización estudiantil presentaba como historiador en la invitación a la charla, ha llegado a calificar a Franco como “el autor de todo lo que es absolutamente viable en España

Con semejante sinopsis, seguramente esa charla acabaría siendo un revival del NO-DO... como se puede esperar de alguien que ha donado fondos a VOX
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hazardum #15 hazardum
Como diría el Mayor Oreja "tiempos de extraordinaria placidez" :troll:

Fue una dictadura, hubo asesinatos, represalias, coacciones, etc, con el tiempo se fue ablandando el tema pero siguió siendo siempre una dictadura donde los poderosos vivieron bien, claro, y la gente normal sobrevivió como pudo.

Es un absurdo discutir estas tonterías ya que fueron tiempos horrorosos que jamás deben volver.
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#11 xaxipiruli
y eso no es apología del terrorismo?.
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menéame