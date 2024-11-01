La Universidad Carlos III cancela la charla '¿Con Franco se vivía mejor?' del exvicepresidente de la Fundación Franco

El encuentro, del que iba a ser ponente Jaime Alonso, que ha llegado a firmar que "Franco no fusilaba gente" y a defenderle como "solución" para España, había sido organizado por la Asociación de la Prensa de la universidad, formada por estudiantes.
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Sí, con Franco se vivía mejor, donde vasa poner.
Pensaba que con la cancelación de la charla, nunca lo iba a saber.
Mucha gente vivía mejor con Franco a costa de los que vivían terriblente mal.
- Con Hitler no había minusválidos por las calles
- Con Kim Jong Un (Corea del Norte) la gente vota al 99,93% a favor del lider.
- Con Franco nadie se quejaba del sistema.
- En la Alemania Comunista pusieron un muro para que no les invadiesen los ciudadanos capitalistas.
- Con ETA muchos hdgp tenía la boca cerrada.
Con semejante sinopsis, seguramente esa charla acabaría siendo un revival del NO-DO... como se puede esperar de alguien que ha donado fondos a VOX
Fue una dictadura, hubo asesinatos, represalias, coacciones, etc, con el tiempo se fue ablandando el tema pero siguió siendo siempre una dictadura donde los poderosos vivieron bien, claro, y la gente normal sobrevivió como pudo.
Es un absurdo discutir estas tonterías ya que fueron tiempos horrorosos que jamás deben volver.