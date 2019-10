Los unionistas norirlandeses bloquean el acuerdo entre Boris Johnson y la Unión Europea

El DUP rechazó en tres ocasiones el acuerdo suscrito entre Theresa May y la Unión Europea y difícilmente va a ceder a las presiones de Johnson ahora, si no hay cambios en el acuerdo. El primer ministro pretende presentar a votación el pacto este sábado en una sesión extraordinaria del del Parlamento, pero por el momento, la única certeza es que, sin los unionistas, la perderá. De no haber cambios en la posición del DUP en las próximas 48 horas, esa sesión parlamentaria de urgencia podría incluso ser suspendida.