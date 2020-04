La Unión de Toreros y Movistar Plus planifican diez corridas sin público a partir de junio

La Unión de Toreros junto con el Canal Toros de Movistar Plus han planificado una hipotética temporada taurina en la que se televisarían casi treinta festejos a puerta cerrada a partir del próximo mes de junio. Movistar Plus intenta por todos los medios que no se relacione su marca con el maltrato y la muerte de los toros, por eso no aparece su nombre en la noticia publicada por ABC de Sevilla. Movistar Plus cree que con esta medida no perderá abonados en su canal de pago.