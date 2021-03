Unidas Podemos propone un registro de contratos que incluya las sanciones a caseros por no hacer obras o alquilar infra

Unidas Podemos quiere crear un registro nacional de contratos de alquiler (RCA, por sus siglas) que recoja no solo los precios y el estado de las viviendas, sino las sanciones firmes que hayan recibido los propietarios por no realizar obras, no tener cédula de habitabilidad, alquilar infraviviendas o sobreocupar los pisos. Este registro sería más detallado que los que ya existen en las comunidades autónomas —para depositar las fianzas— pero compatible y sincronizable con ellos.