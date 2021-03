La unidad del cero a la izquierda

Se anuncia estos días en Madrid el episodio IV de La Unidad de la Izquierda: “Una nueva esperanza”. No sabemos cómo responderá el público, pero la crítica está dividida. Por un lado, el pack Ayuso-Vox ha recibido con alborozo a Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos. Al fin un ogro al que perseguir por charcas y pantanos, con estacas y cruces, aleluya. Hay quien piensa, por otro lado, que este paso no significará gran cosa para las expectativas electorales de la izquierda si no va acompañado del desistimiento de Más Madrid.