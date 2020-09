El único libro que no puedes pasar por alto si te interesa la cultura

The death of the artist, de William Deresiewicz, es un ensayo indispensable. Es muy útil para situar el foco si se quiere tomar la cultura en serio. El mercado del arte está muy concentrado: en 2018, las obras de 20 personas supusieron el 64% de las ventas totales. A la cultura le ocurre algo similar, sólo que no se han llevado nada a China: han abaratado enormemente la producción, hasta el punto de que la gran mayoría de los autores asume el coste de su obra y lo cuelga en las plataformas esperando generar algún ingreso.