El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha reclamado este sábado una acción urgente por parte de la comunidad internacional para proteger a la infancia de Sudán del Sur, donde más de dos millones de niños lidian a diario con un aumento crítico de la violencia, la desnutrición y la falta de acceso a servicios esenciales, en un escenario marcado por conflictos persistentes, crisis climáticas y desplazamientos masivos.
Los sionistas tienen razón en enfadarse: lo que ellos están haciendo en Gaza es una peleílla de patio de colegio comparado con lo que Emiratos Árabes Unidos está haciendo en Sudán. Hablamos de millones de negros desplazados, perseguidos en masa por todoterrenos a tiros por las sabanas como si fueran antílopes en un safari, ya hay cientos de miles de muertos y una limpieza étnica total de "borra tu civilización pa que ponga yo la mía".
Netanyahu es todo un amor, un afable y cándido abuelito como el del anuncio de Werters Original, al lado de los demonios emiratíes.
Y Putin un ángel defensor de los DDHH comparado con ambos.
