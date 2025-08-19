UNICEF reclama acción urgente e inversión sostenida ante las crisis que amenazan a millones de niños en Sudán del Sur

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha reclamado este sábado una acción urgente por parte de la comunidad internacional para proteger a la infancia de Sudán del Sur, donde más de dos millones de niños lidian a diario con un aumento crítico de la violencia, la desnutrición y la falta de acceso a servicios esenciales, en un escenario marcado por conflictos persistentes, crisis climáticas y desplazamientos masivos.