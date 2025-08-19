edición general
UNICEF reclama acción urgente e inversión sostenida ante las crisis que amenazan a millones de niños en Sudán del Sur

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha reclamado este sábado una acción urgente por parte de la comunidad internacional para proteger a la infancia de Sudán del Sur, donde más de dos millones de niños lidian a diario con un aumento crítico de la violencia, la desnutrición y la falta de acceso a servicios esenciales, en un escenario marcado por conflictos persistentes, crisis climáticas y desplazamientos masivos.

| etiquetas: africa , sudan del sur
3 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
9,3 millones de personas --entre ellos más de 2,1 millones de niños menores de cinco años-- necesitan asistencia vital, y que las cifras de desnutrición se han disparado en un contexto en el que casi 1,3 millones de refugiados y repatriados que huyen de la guerra en Sudán han llegado recientemente al país, agravando la escasez de alimentos, agua potable y servicios médicos.
Supercinexin #3 Supercinexin *
Que invierta Emiratos Árabes, que son los que están exterminando a esos niños.

Los sionistas tienen razón en enfadarse: lo que ellos están haciendo en Gaza es una peleílla de patio de colegio comparado con lo que Emiratos Árabes Unidos está haciendo en Sudán. Hablamos de millones de negros desplazados, perseguidos en masa por todoterrenos a tiros por las sabanas como si fueran antílopes en un safari, ya hay cientos de miles de muertos y una limpieza étnica total de "borra tu civilización pa que ponga yo la mía".

Netanyahu es todo un amor, un afable y cándido abuelito como el del anuncio de Werters Original, al lado de los demonios emiratíes.

Y Putin un ángel defensor de los DDHH comparado con ambos.
Gry #2 Gry
Ahí quería mandar Israel a los dos millones de palestinos que viven en Gaza.

www.elconfidencial.com/mundo/2025-08-19/israel-palestina-sudan-del-sur
