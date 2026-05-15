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Unicef dice que han muerto 200 niños en el Líbano desde el inicio de los ataques de Israel

Unicef dice que han muerto 200 niños en el Líbano desde el inicio de los ataques de Israel

La agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó de que 200 niños han muerto en el Líbano desde el 2 de marzo, cuando empezaron los ataques militares de Israel en el país árabe en medio de la guerra contra Irán librada junto con Estados Unidos. «En total, al menos 23 niños han muerto y 93 han resultado heridos desde el alto el fuego -pactado el 17 de abril-, según el Ministerio de Salud Pública, lo que eleva el total a 200 niños muertos y 806 heridos desde el 2 de marzo, el equivalente a casi 14 niños muertos o heridos cada día

| etiquetas: 200 niños.asesinados , por israel , libano
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2 comentarios
9 5 0 K 125 Guerras
josde #1 josde
Serán mas seguramente los niños asesinados, estarán debajo de escombros después de un bombardeo de los asesinos sionistas.
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sotillo #2 sotillo
#1 Siempre son muchos más , menudos bastardos hijos de mala madre
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menéame