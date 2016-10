2 meneos 16 clics

1 anónimos 1 0 compartir:

actualidad karma: 18

En primer lugar, quiero aclarar que el título de este artículo no sólo es broma, es que además es mentira. Que nadie se asuste que no me ha poseído el fantasma susanista de los comités federales pasados. Este artículo va de ardorosos debates burocráticos, sí, pero justo al revés.