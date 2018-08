¡Muy buenas tardes! En esta entrada no vamos a ser los protagonistas, no está bien serlo siempre, ¿verdad? En la presente entrada las protagonistas van a ser otras personas, ya que vamos a "recolectar" las opiniones que sobre la UNED se encuentran en internet. Evidentemente internet es inmenso, así que no podremos ponerlas todas (¡ojalá!), pero vamos a intentar recopilar un buen número de ellas.