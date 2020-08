Unas células madre en el nervio óptico podrían preservar la visión

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) han identificado por primera vez células madre en la región del nervio óptico, que transmite señales del ojo al cerebro. El hallazgo, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', presenta una nueva teoría sobre por qué la forma más común de glaucoma puede desarrollarse y proporciona nuevas formas potenciales de tratar una de las principales causas de ceguera en los adultos estadounidenses.