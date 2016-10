5 meneos 23 clics

usuarios: 4 anónimos: 1 negativos: 1 compartir:

actualidad karma: 28

Dice ABC que “El PSOE vigilará los movimientos de Pedro Sánchez para evitar que vuelva”. Una frase que puede parecer menor, si tenemos en cuenta no solo las barbaridades que se ha dicho en el entorno socialista en los últimos días, sino el escaso peligro que a estas alturas supone el apuesto ex secretario general. Una frase que sin embargo es definitiva, puesto que refleja a la perfección las miserias de un partido que agoniza: no les queda ni un ápice de democracia.