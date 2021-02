Un mundo sin bromas

Coleman Silk fue uno de los primeros judíos en enseñar en el departamento de lenguas clásicas de una universidad estadounidense. Tenía predilección por el teatro griego y por las tragedias en particular. A propósito de ello, en una clase, realizó una broma que sería su error trágico. Ante la ausencia de dos alumnos que figuraban en la lista pero que Silk no conocía preguntó: “¿Conoce alguien a estos alumnos? ¿Tienen existencia sólida o se han hecho negro humo?” Ahí habría quedado la broma, si los dos alumnos en cuestión no hubieran sido negros.