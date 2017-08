Un cura trabucaire

Cardenal, coronel y comandante general de Galicia, así se titulaba el padre Gorostidi, entre cuyas virtudes no debía de estar la modestia. Su figura es un arquetipo del monje-guerrero de la Edad Moderna, de esos curas que en 1808 se recogieron las sotanas para hacer la guerra a los franceses, o mejor dicho, la guerrilla, y ya no fueron capaces de apearse. No tardaron mucho en echarse al monte los fanáticos del absolutismo, que formaron partidas llamadas “realistas”, llenas de curas trabucaires que habían luchado contra los franceses.